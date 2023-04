Calciomercato Juventus, Locatelli con le valigie: scambio a sorpresa

Calciomercato Juventus, Locatelli è uno di quelli che alla fine della stagione potrebbero lasciare. Lo scambio è a sorpresa

Il futuro della stagione della Juventus, sul mercato, dipende ovviamente da come finirà questa stagione che purtroppo non verrà decisa solamente dal campo, ma anche dai tribunali e dai processi che dovrà affrontare la Vecchia Signora.

In caso di esclusione dalle Coppe, o di mancata qualificazione visto che in questa parte finale ci si gioca davvero tutto, sono diversi gli elementi che potrebbero lasciare, o magari essere ceduti dal club per ripianare i conti. Oltre ai soliti, ovviamente, si è parlato anche di Locatelli come uno dei possibili partenti, visto che il centrocampista interessa, a quanto pare, soprattutto in Premier League. Si è parlato del Liverpool, con Klopp che lo vedrebbe bene in mezzo al campo della sua squadra, ma nelle ultime ore potrebbe essere interessante un’altra questione, quella di un possibile scambio con un’altra squadra del campionato inglese, l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, scambio con Xhaka

Nonostante ormai abbiano perso la possibilità di vincere la Premier League a meno di suicidi quasi impossibili del Manchester City in questa parte finale di stagione, i Gunners, avendo conquistato la qualificazione alla Champions hanno tutta l’intenzione di investire molti e molti soldi sul mercato. Cedendo anche quegli elementi che non rientrano più nei piani di Arteta.

Uno di questi sembra essere Xhaka, 30 anni, che potrebbe essere ceduto alla fine della stagione. Magari se l’Arsenal dovesse presentarsi alla corte bianconera per Locatelli – sì, si è parlato anche dei Gunners – la società bianconera potrebbe intavolare un discorso che comprenda il centrocampista svizzero che, in mezzo al campo, sicuramente per qualità ed esperienza potrebbe garantire delle prestazioni importanti. Vedremo quello che succederà, con la certezza che da qui alla fine della stagione possano succedere tante cose.