Riunione d’urgenza: salta una nuova panchina in Serie A

Calciomercato, una riunione d’urgenza per capire meglio il futuro col rischio di un cambio in corsa: tutti i dettagli del caso.

Una stagione tutt’altro che semplice per i ragazzi della Doria. La squadra ligure rischia la retrocessione in Serie B e attualmente, anche il nuovo arrivato, Stankovic, potrebbe, alla fine, essere esonerato.

Quest’oggi una riunione d’urgenza con lo scopo di capire meglio il futuro. C’è necessità di confronto perché la problematica situazione del club ligure (ultimo in classifica) potrebbe non avere scampo, almeno per questa stagione. Troppe sconfitte e una situazione societaria da ristabilire.

Confronto Stankovic-Sampdoria: si decide il futuro del club

Come scrive, infatti, il giornalista ‘Gianluca Di Marzio’, la Sampdoria avrebbe spostato direttamente la seduta di allenamento dal mattino al pomeriggio proprio per permettere questo faccia a faccia tra società e allenatore. L’obiettivo, come sottolineato poc’anzi è stabilire il meglio per la squadra.

Secondo l’indiscrezione ci potrebbe essere anche aria anche di un possibile esonero ma soltanto a confronto concluso si potranno tirare le conseguenze. In caso di separazione da Stankovic, come scrive ‘Di Marzio’, il club verrebbe affidato, momentaneamente, alla direzione di Palombo e Tufano. Non ci resta che attendere il possibile verdetto dell’incontro che non tarderà arrivare nella giornata di oggi.