Juventus, Elkann rimpiange Marotta: messaggio choc

Per la Juventus è arrivato il momento di concentrarsi sul finale di questa stagione ma anche già di iniziare alla prossima.

I bianconeri di Allegri ormai devono cercare di dare il massimo per agguantare il tanto sospirato piazzamento valido per la Champions League. E magari conquistare quell’Europa League che sarebbe una grande soddisfazione per tutta la tifoseria, oltre che un modo per accedere al torneo europeo più prestigioso.

Ci sarà poi tempo per fare le valutazioni finali, quelle spetteranno ai dirigenti che saranno chiamati ad allestire la squadra del futuro. Qualche giocatore infatti andrà via a fine campionato e dovrà essere sostituito nel migliore dei modi. Con investimenti mirati e un occhio sempre al bilancio.

Juventus, il pensiero di Lapo Elkann: vorrebbe il ritorno di Marotta

Guardando al futuro è innegabile dire che la Juventus non solo avrà bisogno di novità per quanto riguarda il parco giocatori, ma anche dal punto di vista dirigenziale. Negli ultimi mesi c’è stato un vero e proprio ribaltone e ora bisogna rimettere tutte le pedine al posto giusto.

La Juventus dopo l’uscita di Marotta a perso TANTO a mio parere ci vogliano oltre chi c’è oggi figure forti e capaci del mondo del calcio ⚽️ che è un mondo 🌍 tutto suo. Se no è impensabile di riportare la JUVENTUS hai più alti livelli questo per me è un dato di fatto . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 3, 2023

“La Juventus dopo l’uscita di Marotta ha perso tanto. A mio parere ci vogliono, oltre chi c’è oggi, figure forti e capaci del mondo del calcio, che è un mondo tutto suo. Se no è impensabile di riportare la Juventus ai più alti livelli, questo per me è un dato di fatto”. L’auspicio di Lapo Elkann è dunque quello di un ritorno di Marotta a Torino, vedremo nelle prossime settimane se il suo “suggerimento” sarà recepito o meno dalla proprietà.