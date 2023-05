Juventus, squalifica UFFICIALE: salta l’Atalanta

Dopo l’infortunio di De Sciglio, Allegri dovrà fare i conti con una nuova assenza in vista di Atalanta-Juventus: diffidato, è stato ammonito.

Il gol di Dusan Vlahovic che permesso alla Juventus di riportarsi in vantaggio nel corso della gara contro il Lecce. L’attaccante serbo, con un gol dei suoi, è riuscito a spezzare il digiuno che durava da tante, troppe partite. Tuttavia nel corso della prossima uscita di campionato Max Allegri dovrà fare i conti con una nuova assenza.

Oltre all’infortunio di De Sciglio, che nel corso della giornata di domani verrà sottoposto agli esami strumentali di rito per capire l’entità del guaio fisico, la Juve dovrà fare i conti con un’altra defezione. Al minuto 55, infatti, è stato ammonito Leandro Paredes: l‘argentino, che era diffidato, salterà dunque la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, snodo cruciale per una corsa Champions che si sta letteralmente rivitalizzando. Al Gewiss Stadium, quindi, Allegri non potrà contare su Paredes, che contro il Lecce ha trovato il primo gol della sua esperienza in bianconero. Schierato dal primo minuto per far rifiatare Locatelli, il regista argentino dopo un inizio in sordina è riuscito a calamitare un numero importante di palloni, trovando un bel gol su punizione che ha stappato la partita con i salentini.