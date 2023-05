Offerta ‘scritta‘ per Vlahovic: “Ora basta, via dalla Juventus”

La prova di Dusan Vlahovic sta indispettendo e non poco i tifosi della Juventus, che sui social stanno esprimendo tutto il loro disappunto.

Si sarebbe dovuta configurare come la gara della svolta per Dusan Vlahovic ed invece l’attaccante serbo della Juventus, anche nella prima mezz’ora della gara contro il Lecce, ha faticato e non poco a capitalizzare occasioni importanti.

Il numero 9 bianconero sembra essere l’ombra di se stesso. Dopo un inizio sprint in cui DV9 è riuscito a toccare molti palloni, infatti, l’ex centravanti della Fiorentina è ricaduto nel loop che sembra avvilupparlo come una spada di Damocle da diverso tempo. L’intesa con Di Maria, che ha provato ad imbeccarlo con un paio di giocate delle sue, non decolla. Il numero 9 della Juve ci ha messo molto del suo, non riuscendo mai a trovare quegli spunti che avrebbero potuto e dovuto dare brio alla manovra della “Vecchia Signora”. Immancabili, sui social, sono arrivate le critiche dei sostenitori bianconeri, che stanno criticando e non poco la prova fornita fino a questo momento da Vlahovic, che definire scialba sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Ecco una rapida carrellata:

Vlahovic giocatore più inutile della Juventus — ali🤍 (@GalwayGrll) May 3, 2023

ha segnato prima paredes di vlahović la situazione è drammatica — giulia (@giuliaxjfc) May 3, 2023

Vlahovic alla Juve è diventato l’ombra del giocatore che era. Da noi gli attaccanti servono a difendere. #juvelecce — Lu.ì (@luigimaida) May 3, 2023