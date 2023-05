Scatto nefasto, cambio obbligato: a rischio per Juve-Siviglia

Dopo un’accelerazione delle sue è stato costretto a chiedere il cambio: la sua presenza in occasione di Juventus-Siviglia potrebbe essere a rischio. Le ultime.

La vittoria contro il Lecce è stata una manna dal cielo per la Juventus, che è ritornata a conquistare tre punti di nevralgica importanza per consolidare il terzo posto alle spalle della Lazio. Il tour de force dei bianconeri, però, vedrà nei prossimi giorni uno snodo assolutamente cruciale. La “Vecchia Signora”, infatti, è attesa dal confronto domenicale contro un’Atalanta in salute e in crescita, ritornata a coltivare ambizioni europee. Il confronto con i nerazzurri fungerà da preludio alla sfida contro il Siviglia, valida per l’andata delle semifinali di Europa League.

A tal proposito ci sono delle novità da segnalare. A pochi giorni dal confronto europeo dell’Allianz Stadium, infatti, il Siviglia ha perso Suso per infortunio. Nel corso della gara casalinga contro l‘Espanyol, infatti, l’esterno offensivo spagnolo è stato obbligato a chiedere il cambio pochi minuti prima dello scoccare della mezz’ora. Il motivo? Dopo aver messo giù un pallone proveniente dalle retrovie, infatti, l’ex Milan ha provato uno scatto ma ha subito avvertito un fastidio alla coscia destra: lo spagnolo si è dunque accasciato a terra, con i compagni di squadra che hanno sollecitato l’ingresso in campo dei sanitari del Siviglia. Verosimilmente nel corso delle prossime ore Suso si sottoporrà agli esami strumentali di rito che forniranno ragguagli più precisi sulle sue condizioni: la sua presenza contro la Juve non è affatto scontata.