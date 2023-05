Condanna in appello e nuova penalizzazione: ecco la nuova classifica

Una nuova penalizzazione in vista ma si parla di un altro club proveniente dalla Serie B: andiamo a scoprire i dettagli.

Come scrivono dal portale ‘lacnews24’, anche un’altra squadra, proveniente dalla Serie B rischia una penalizzazione.

si tratterebbe della Reggina di Felice Saldini. Ecco quanto scritto, proprio dal portale ‘lacnews24’ in riferimento alla questione: “Nuovo viaggio in Figc all’orizzonte per la Reggina di Felice Saladini. Gli amaranto domani saranno protagonisti al Tribunale Federale, in quella che dovrebbe essere la prima di diverse tappe nella battaglia sportiva che la società amaranto sta portando avanti. Il club si troverà a fronteggiare ilsecondo deferimento arrivato ai danni del club per le scadenze non rispettate a marzo”.

Rischio ennesima penalizzazione in Serie B: cosa succede alla Reggina

Anche per la Reggina potrebbe succedere quello che è successo proprio alla Juventus, ovverosia, anche il club della Serie B potrebbe ritrovarsi con ulteriori punti in meno in classifica, dopo già aver ricevuto un -3. Questo è ciò che viene riportato su ‘.acnews24’ a tal proposito: “Appare abbastanza probabile ad oggi che, almeno all’interno della giurisdizione federale, la Reggina non vada a trovare sentenze favorevoli. Per sperare in pareri positivi, gli amaranto sembrano destinati ad attendere il CONI, che ha più volte ribadito l’utilità e l’importanza del Salva Aziende utilizzato dal club dello Stretto per risanare le proprie finanze”.

E questo il possibile scenario riportato, direttamente, dall’indiscrezione del portale già citato poc’anzi: “Non sorprenderebbe, quindi, l’arrivo di una nuova penalizzazione, anche più pesante del già ricevuto -3. Considerando che le contestazioni stavolta sono praticamente doppie rispetto primo deferimento, si dovrebbe partire da una base di quattro punti in meno che potrebbero anche oscillare fino a sette. Attenzione, però, alla possibilità che la Figc valuti la condotta del club come recidiva, che aggraverebbe il bilancio per quella che sarà la penalizzazione per la squadra di Pippo Inzaghi”.