Ossessionati dalla Juventus: Chiné chiamato di nuovo in causa

Napoli si prepara a riabbracciare i suoi beniamini, che hanno appena riportato gli azzurri sul trono d’Italia a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Domani pomeriggio la squadra di Luciano Spalletti, dopo aver conquistato il punto decisivo nel match di Udine giovedì scorso, scenderà in campo contro la Fiorentina in un “Maradona” di nuovo addobbato a festa.

Quella con i viola è una gara che interesserà quasi esclusivamente agli ospiti, che si stanno contendendo l’ottavo posto insieme ad altre squadre. Per i partenopei invece sarà solo un modo per festeggiare l’impresa tricolore davanti al loro pubblico. Di Lorenzo e compagni avrebbero voluto far esplodere di gioia la città già una settimana fa nel derby campano con la Salernitana ma la rete del granata Dia nel finale aveva rimandato tutto alla sfida in Friuli contro i bianconeri. Il Napoli ad ogni modo cercherà di onorare il campionato fino all’ultimo, nonostante l’obiettivo sia stato raggiunto con ben cinque turni d’anticipo.

Ossessionati dalla Juventus, sanzione in arrivo per Politano

Stanno facendo discutere, intanto, le immagini che riguardano un coro lanciato da Matteo Politano, attaccante azzurro, durante i festeggiamenti sul prato della Dacia Arena.

L’ex giocatore del Sassuolo e dell’Inter ha raggiunto i tifosi del Napoli nel loro settore e, con il megafono in mano, si è improvvisato “capo ultrà”, mettendo nel mirino anche la Juventus. Sì, Politano in un momento di grande euforia ne ha avuto anche per i bianconeri: “E la Juve merda”, sono state le parole ingiuriose nei confronti della Signora. Secondo il giornalista Mirko Nicolino, al giocatore del Napoli ora toccherebbe un deferimento per violazione dell’articolo 4 (lealtà sportiva). È già successo ad Ambrosini, Zaniolo, Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali. Non resta che attendere la decisione del Procuratore Chiné.