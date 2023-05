Allegri saluta la Juventus ma resta in Serie A: cifre ufficiali

Allegri saluta la Juventus ma resta in Serie A, il futuro del tecnico bianconero è in bilico nonostante la fiducia che ripone in lui la società.

Qualche giorno fa c’aveva pensato il Chief Football Officer bianconero, Francesco Calvo, a mettere a tacere le voci sul futuro di Massimiliano Allegri.

Intervistato a margine di Bologna-Juventus, il dirigente della Juventus ha detto senza mezzi termini che l’allenatore livornese siederà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione. Solamente parole di circostanza oppure c’è qualcosa di vero nelle affermazioni di Calvo? Per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un mese. Sì, perché Allegri, che gode della fiducia della nuova dirigenza, la conferma deve ancora meritarsela. E molto dipenderà da cosa riuscirà a portare a casa in un finale che, nonostante tutto, può regalare diverse soddisfazione alla Vecchia Signora. I bianconeri, infatti, da oggi sono secondi – da soli – in classifica grazie al successo nello scontro diretto con l’Atalanta. Lo scudetto è ormai di proprietà del Napoli ma arrivare dietro agli azzurri, dopo le note vicissitudini che hanno inevitabilmente condizionato la stagione della Juve, non era scontato, anzi.

Allegri saluta la Juventus ma resta in Serie A, i bookmaker azzardano: va all’Inter

Poi c’è l’Europa League, un altro banco di prova importante per Allegri. Il tecnico e i suoi uomini non hanno snobbato la seconda competizione internazionale per ordine d’importanza e giovedì prossimo saranno impegnati nella prime delle due semifinali con il Siviglia. La coppa, adesso, diventa per forza di cose l’obiettivo numero uno.

Senza quella, infatti, la Juventus resterebbe a mani vuote per la seconda stagione di fila, impensabile per un club che è abituato a sollevare trofei quasi ogni anno. Insomma, il futuro del tecnico toscano dipenderà da una serie di fattori e la possibilità che a fine torneo lasci Torino in ogni caso c’è. Un’indicazione importante, in tal senso, proviene dai bookmaker. Un ipotetico approdo all’Inter dell’allenatore originario di Livorno viene pagato 25 volte la posta, un numero decisamente inferiore rispetto a qualche settimana fa.