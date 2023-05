Calciomercato Juventus, Abraham al posto di Vlahovic: soffiata in diretta

Calciomercato Juventus, Tammy Abraham al posto di Vlahovic: la soffiata arriva in diretta. Ecco quello che potrebbe succedere la possima estate

Onestamente, in alcune occasioni, non sappiamo nemmeno noi come si possa mettere in discussione Dusan Vlahovic. Sì, ok, è vero: l’attaccante serbo non sta vivendo una stagione da ricordare – è tornato al gol contro il Lecce dopo 11 partite – ma senza dubbio per età e per margini di miglioramento è uno dei più importanti in circolazione.

Vabbè, questo è. Tant’è che nelle ultime settimane del suo futuro si è parlato anche in maniera insistente in alcune occasioni. Lui, a quanto pare, davanti ad un’offerta di 100milioni di euro, e forse potrebbe bastare anche qualcosa in meno, potrebbe essere uno dei sacrificati della società bianconera per il prossimo anno. Si è parlato soprattutto di un interesse reale di qualche big della Premier League: Arsenal e Manchester United soprattutto. Ma la rivelazione in diretta sui Red Devils è sicuramente un sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus.

Calciomercato Juventus, mollano Vlahovic: vanno su Abraham

A parlare a GIVEMESPORT ci ha pensato Dean Jones, che ha svelato quelle che sono le possibili mosse del Manchester United per il prossimo anno. Difficile che Ten Hag possa puntare su Vlahovic mentre è assai più probabile che il club del Regno Unito riporti in Premier Tammy Abraham della Roma.

“Ad essere onesti, se dovessi prevedere un attaccante di Serie A che si possa trasferire all’Old Trafford, probabilmente andrei con Tammy Abraham davanti a Dušan Vlahović a questo punto”. Insomma, un consiglio, più che una rivelazione. E noi speriamo ovviamente che i dirigenti dello United possa seguirlo. Perché davvero davanti a 90-100 milioni di euro sarebbe difficile per la Juventus trattenere il giocatore. Un elemento che come detto per età e potenzialità potrebbe regalare delle clamorose soddisfazioni nei prossimi anni.