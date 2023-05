Incontro a Milano: accordo trovato con la Juventus proprio adesso. Rimane solamente una cosa da fare prima dell’annuncio ufficiale

Incontro a Milano. E accordo trovato soprattutto. La Juventus ha deciso di fare sul serio. E di accelerare per trovare quella figura fondamentale nello scacchiere societario per la prossima stagione.

Sappiamo bene che il profilo per la figura di direttore sportivo è quello di Giuntoli che intriga molto. Il dirigente del Napoli, fresco vincitore dello scudetto, ieri ha rilasciato delle dichiarazioni he hanno dato la sensazione come se lo stesso stava già parlando come un ex. E potrebbe essere appunto così, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Sportitalia.

Incontro a Milano, tutto fatto per Giuntoli

Giuntoli ha incontrato Scanavino a Milano e c’è un accordo. Non resta che convincere De Laurentiis a non tirare troppo la corda. Giuntoli deve festeggiare, salutare e ringraziare.

È pronto per la Juventus”.

Questo le informazioni che sono state riportate in queste ore. Con la Juventus che andrebbe sicuramente a chiudere un’operazione importante di mercato per la prossima stagione. Le qualità di Giuntoli non le conosciamo di certo noi adesso. Anzi, sono sotto gli occhi di tutti e quest’anno sono davvero esplose dopo un’annata, quella vissuta con gli azzurri, storica. E i bianconeri a quanto pare hanno chiuso il colpo. Manca, insomma, l’annuncio ufficiale, o almeno mancherebbe. E cosa serve per questo ultimo passo? Il via libera di De Larentiis.