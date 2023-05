Il Napoli si vendica della Juventus e di Giuntoli: almeno 40 milioni

In questo finale di stagione i giorni stanno diventando sempre più caldi per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Sul campo l’undici bianconero deve dare il massimo per cercare di arrivare tra le prime quattro della graduatoria di serie A. Impresa che sarà molto difficile soprattutto se alla squadra torinese sarà comminata una nuova penalizzazione. Le prossime settimane saranno decisive per le vicende extra-campo.

In ogni caso Vlahovic e soci devono dare il massimo, senza fare troppi calcoli. Solo così non si avranno rimpianti, specie in Europa League dove si è arrivati in semifinale e c’è la possibilità di alzare questo trofeo. Che sarebbe una bella soddisfazione per una tifoseria che sta vivendo ormai da tempo mesi tribolati. Poi ci sarà spazio per il mercato, con tante decisioni da prendere riguardo la squadra. Bisognerà sostituire nel migliore dei modi chi andrà via.

Juventus, il Napoli su Pau Torres. Ma c’è in pole l’Aston Villa

Quel che pare certo è che arriveranno anche dei rinforzi in difesa. L’età media del reparto non è certo bassa, serviranno nuovi elementi in grado di aprire un ciclo vincente. Si stanno facendo tanti nomi in questo periodo tra cui quello di Pau Torres del Villarreal, in procinto di lasciare gli spagnoli nel corso dell’estate.

🟡🟡La opción más concreta para el futuro de Pau Torres del #VillarrealCF hoy es la Premier: el #AstonVilla de su exentrenador Unai Emery ya preguntó por él. La #Juventus también mostró interés, el #Napoli podría entrar en la puja si sale Kim @marcoconterio @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) May 9, 2023

Gli ultimi rumors parlano di un interesse della Juventus nei suoi confronti ma anche del Napoli, specie se partirà Kim. Per prenderlo servirebbero almeno 40 milioni di euro. Ma in pole position ci sarebbe l’Aston Villa dove il calciatore ritroverebbe come allenatore Unai Emery.