Juventus, operazione UFFICIALE: c’è il comunicato

Arriva direttamente il comunicato ufficiale direttamente dal club bianconero: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il club comunica tramite i suoi canali ufficiali che stamane il giocatore è strato sottoposto all’intervento chirurgico.

Come scrivono, infatti, proprio dai canali ufficiali del club bianconero: “Questa mattina Mattia De Sciglio è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso clinica Toniolo di Bologna dal prof. Zaffagnini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Freschi, è perfettamente riuscito”.

De Sciglio operato stamattina: intervento perfettamente riuscito

Dopo l’infortunio subito, stamane, il laterale bianconero è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il club bianconero, con un comunicato ufficiale, ha anche fatto sapere che “Il giocatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”.

Intanto la squadra di Massimiliano Allegri è concentrata per la sfida di giovedì, ci sarà infatti l’andata della semifinale contro il Siviglia. Allegri e i suoi ragazzi vogliono ottenere i tre punti per puntare al massimo la finale, non sarà semplice vista la portata dell’avversario ma…non ci resta che attendere il verdetto sul campo. Una sfida che si preavvisa sicuramente da cardiopalma vista, anche, la posta in gioco.