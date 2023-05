Nuova penalizzazione anticipata: la richiesta della Juventus è disperata. Ecco la mossa per salvare la qualificazione alla prossima Champions League

Ieri sono arrivate le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni che di fatto hanno detto una cosa: la Juventus subirà in ogni caso una penalizzazione. Non di quindici punti, quella come sappiamo benissimo era sproporzionata, ma almeno 9 punti ai bianconeri dovrebbero essere inflitti, purtroppo.

E nove punti sono tantissimi andando a guardare la classifica della Serie A e che mettono a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo della stagione bianconera. Sì, questo traguardo potrebbe essere anche raggiunto con la vittoria dell’Europa League ma non è facile vincere la Coppa. Ecco perché la mossa dentro la società bianconera è già pronta. L’ultima, quella disperata, per cercare di salvare il tutto.

Nuova penalizzazione anticipata, la richiesta bianconera

I legali della Juventus, a quanto trapela e come riportato oggi da alcuni quotidiani in edicola, hanno in mente quella che potrebbe essere la strategia per riuscire almeno a salvare il salvabile, in questa stagione, e poi cercare di giocarsi il tutto nella prossima.

Sì, si cercherà di allontanare il più possibile lo spettro dei punti che verranno tolti, quindi si punterà a prendersi il meno in classifica a partire dal prossimo campionato, chiudendo quindi quello che ormai vede la linea del traguardo senza nessun problema. Vedremo quello che succederà e vedremo se l’obiettivo verrà raggiunto. In ogni caso non ci sono purtroppo delle buone sensazioni in generale. Sì, arriverà un colpo durissimo da digerire e arrivati a questo punto diventa davvero fondamentale riuscire a fere bene giovedì sera, quando allo Stadium arriverà il Siviglia per la semifinale di Europa League.