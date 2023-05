Calciomercato Juventus, Allegri al posto di Mourinho: filo stellare

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri al posto di Mourinho. Si cominciano a delineare le possibili mosse per il prossimo anno

La Juventus ormai ha deciso di puntare su Giuntoli per la prossima stagione. E secondo quanto riportato da TuttoSport il direttore sportivo del Napoli sarebbe ormai vicino ai bianconeri. Un innesto importante dietro la scrivania con obiettivi già ben chiari in testa.

Il prossimo diesse della Vecchia Signora avrebbe in mente, già, o per meglio dire già saprebbe quali saranno i suoi compiti. In primis cedere gli esuberi che ci sono dentro la rosa, e poi ovviamente anche rinforzarla con innesti di valore, magari giovani e con un basso ingaggio, che possano dare quella spinta che serve in un momento come questo. Inoltre, Giuntoli, avrà il compito fi gestire la situazione attorno a Vlahovic: l’attaccante serbo, corteggiato soprattutto in Premier League, potrebbe essere il sacrificato principale della rosa di Allegri. E, a proposito di Allegri: il tecnico dovrebbe restare in bianconero, a meno che…

Calciomercato Juventus, svolta nel futuro di Allegri

Al momento, come detto, Max – anche per via del contratto milionario che lo lega alla Juventus – dovrebbe essere l’allenatore della prossima stagione. A meno che non arrivi la chiamata del Psg, che manderà quasi sicuramente via Galtier, e che guarda in Italia per il successore. Nel mirino infatti c’è principalmente Mourinho della Roma, ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto allora si potrebbe aprire la pista che porta al tecnico bianconero.

Che è evidente, soprattutto se la Juventus non dovesse giocare le Coppe il prossimo anno, prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di andarsene in Francia. Vero è che fino ad oggi Allegri non ha mai mostrato la volontà di lasciare la Juventus, ma le cose sono in continuo divenire e potrebbero cambiare in poco tempo. Vedremo quello che succederà e vedremo soprattutto come Giuntoli gestirà questa situazione che si potrebbe venire a creare nei prossimi mesi.