Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto proprio lui: 40 milioni

La Juventus porta avanti la caccia al difensore: la società individua il prossimo obiettivo in Spagna, assalto totale dei bianconeri

La caccia al difensore è partita per la Juventus e proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di trovare un profilo giovane ma allo stesso tempo di spessore.

Tra i primi nomi in cima alla lista del club bianconero ci sono Evan N’Dicka e Alejandro Grimaldo, in scadenza rispettivamente con l’Eintracht Francoforte e col Benfica. Entrambi sono due profili che piacciono molto alla società bianconera ma che sono contesi da diversi club, uno su tutti il Barcellona. La Juventus, infatti, sta sondando il terreno anche per altri profili, non solo a parametro zero. Tra i giocatori che la Juventus sta seguendo con attenzione c’è anche il centrale spagnolo della Liga. Si tratta di Pau Torres, attuale difensore del Villareal e della nazionale spagnola.

Juventus, occasione dalla Spagna: assalto a Pau Torres

Il Villareal è consapevole che a fine stagione perderà Pau Torres. Il difensore spagnolo classe ’97 è in scadenza a giugno 2024 ma sembra già pronto a lasciare il ‘Sottomarino giallo’ per intraprendere una nuova avventura.

Pau Torres è stato accostato a diversi club europei nel corso di queste stagioni, ma alla fine il Villareal ha sempre avuto la forza di trattenerlo. Questa volta sembra essere arrivato il momento di lasciare il suo attuale club per tentare uno scatto decisivo della sua carriera. Sono tanti i club in Europa che lo stanno seguendo con attenzione ma anche in Serie A non mancano le pretendenti. Uno su tutti la Juventus che è a caccia di un difensore ormai da tempo e che vede in Pau Torres un profilo ideale per rinforzare la difesa. Non sarà facile superare la concorrenza, anche perché il Villareal chiede circa 40 milioni di euro per lasciarlo andare. Come riportato da ‘elgoldigital.com’, la Juventus ha iniziato i primi colloqui con il club spagnolo e continuerà l’approccio nei prossimi giorni. La Juve vorrebbe portare avanti la trattativa e chiuderla prima dell’inizio del mercato estivo, per evitare di dover competere con la concorrenza.