Calciomercato Juventus, il ‘senatore’ ha firmato: accordo ufficiale

Il ‘senatore’ firma il rinnovo di contratto con la Juventus: accordo ufficiale per il prolungamento del difensore

In un’annata decisamente turbolenta per la Juventus, l’inserimento dei giovani della Next Gen rappresenta sicuramente uno degli aspetti più positivi per la società.

La bravura di Massimiliano Allegri è stata quella di buttare dentro ragazzi giovani provenienti dalla Next Gen che avevano alle spalle solo poche esperienze in Serie C. Il più navigato tra loro era sicuramente Nicolò Fagioli, reduce da un’annata in Serie B in prestito alla Cremonese dove aveva ottenuto la promozione in A da protagonista. Il suo inserimento in bianconero è stato graduale ma sta portando i suoi frutti. Così come quello di Fabio Miretti, altro centrocampista, prodotto della Juve Next Gen. Col tempo Allegri ha inserito anche Samuel Iling-Junior, in gol nell’ultima giornata contro l’Atalanta, ma anche Matias Soulé e Enzo Barrenechea, perni della Next Gen in Lega Pro. Un serbatoio straordinario, quello della seconda squadra bianconera, dove ogni anno vengono fuori giocatori di assoluto valore, pronti per la prima squadra. Ci sono, però, anche dei veterani che guidano il gruppo di Massimo Brambilla; uno di loro ha appena rinnovato.

Juventus, rinnovo ufficiale in Next Gen: Poli rinnova per un’altra stagione

Arriva un’ufficialità importante anche per quanto riguarda la Juventus Next Gen. Fabrizio Poli ha rinnovato fino a giugno 2024.

Il capitano della Next Gen è approdato in bianconero nel 2021, dopo le esperienze tra Arezzo, Carpi, Novara e Virtus Entella. Poli è il veterano del gruppo di Brambilla e a 33 anni ha deciso di legarsi un altro anno alla Juventus, visto il contratto in scadenza a giugno 2023. Il difensore classe ’89 ha collezionato 27 presenze in Serie C quest’anno, realizzando un go. Le reti complessive in stagione sono 3, considerando le due firme in Coppa Italia Serie C. Difensore centrale, all’occorrenza anche terzino, Poli ha firmato il prolungamento di contratto che è stato ufficializzato proprio dalla Juventus Next Gen.