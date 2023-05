Milinkovic-Savic resta in Serie A: lascia la Lazio ma non va alla Juventus

Milinkovic Savic resta in Serie A, richieste anche dall’Italia per il centrocampista serbo che in estate potrebbe lasciare la Lazio.

Sergej Milinkovic-Savic, insieme ai compagni di squadra Ciro Immobile e Luis Alberto, è uno dei tre giocatori più rappresentativi della Lazio. Il centrocampista serbo, arrivato a Roma nel 2015 a soli vent’anni, è maturato calcisticamente all’ombra del Colosseo, fino a diventare uno dei giocatori più completi e ambiti, sia in Italia che all’estero.

Nella Capitale è stato uno dei protagonisti principali della gestione di Simone Inzaghi, in cui ha sollevato anche numerosi trofei. Ma lo è anche oggi in quella guidata da Maurizio Sarri, che ne ha fatto il perno del centrocampo, nonché importante uomo-spogliatoio. Nelle ultime sessioni di calciomercato l’hanno ricercato e corteggiato diverse big d’Europa – inevitabili le sirene della Premier League – ma il presidente Claudio Lotito, uno che di certo non si priva a cuor leggero dei suoi gioielli, è stato irremovibile. Il patron biancoceleste non ha alcuna intenzione di fare sconti, sparando ogni volta cifre altissime. Milinkovic-Savic è pure un oggetto del desiderio della Juventus, che sogna da tempo di portarlo a Torino.

Milinkovic-Savic resta in Serie A, lo vuole anche il Napoli

Si profila un’estate incandescente da questo punto di vista, in quanto il contratto del serbo scadrà tra appena un anno. E Lotito rischia seriamente di perderlo a zero.

Le trattative per il rinnovo sono in alto mare ed è per questo che la Lazio potrebbe decidere di cederlo tra qualche mese se arriverà l’offerta giusta. Al tempo stesso c’è da dire che Milinkovic-Savic, che ad agosto compirà 28 anni, considera Roma ormai casa sua. L’ha confermato proprio ieri in un’intervista rilasciata a DAZN. “Sono qui da otto anni e mi godo ogni giorno – ha detto – Abbiamo battuto tutte le grandi. Mancano poche partite, daremo tutto per arrivare ai gironi di Champions. Futuro? A Roma sto bene”. Secondo il portale Lalaziosiamonoi.it, non c’è solamente la Juventus, in Italia, sulle sue tracce. A lui starebbe pensando anche il Napoli, che presto potrebbe dire addio a Piotr Zielinski in mediana.