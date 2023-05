Ribaltone UFFICIALE Conte nel giorno di Juventus-Siviglia

Ribaltone UFFICIALE Conte, il tecnico salentino è a caccia di una nuova avventura dopo il divorzio anticipato con il Tottenham.

Pochi minuti ancora e poi sarà finalmente Juventus-Siviglia. La prima di due partite cruciali per i bianconeri, quasi uno spartiacque di questa stagione finora maledetta.

Sfumata la possibilità di sollevare la Coppa Italia dopo l’eliminazione con l’Inter e di nuovo alle prese con l’incubo penalizzazione per via del caso plusvalenze, gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno altra scelta. Vincere l’Europa League per riportare un trofeo continentale in bacheca – la Juventus non ne fa suo uno da oltre vent’anni – ed assicurarsi così la qualificazione alla prossima Champions League. Sarà importante fare bene nel match d’andata, considerando che gli andalusi finora non hanno mai perso davanti al loro pubblico nella fase ad eliminazione diretta. Il Siviglia, protagonista di un’annata travagliata come la Juve, è rinato con l’arrivo del tecnico Jose Luis Mendilibar, che lo scorso marzo ha preso il posto di Jorge Sampaoli. L’ex allenatore dell’Eibar ha aiutato i biancorossi ad abbandonare la zona retrocessione ma soprattutto a farli arrivare in semifinale di Europa League, obiettivo che sembrava impossibile fino a qualche mese fa.

Da queste due gare potrebbe dipendere anche il futuro di Massimiliano Allegri: la conferma del tecnico livornese, infatti, non è affatto scontata.

Se dovesse fallire tutti gli obiettivi non è detto che la società, pur nutrendo grande stima nei confronti di Allegri, decida di tenerlo sulla panchina bianconera. Quando si parla dei suoi possibili successori, circolano da tempo gli stessi nomi. Tra questi c’è anche quello di Antonio Conte. Colui che ha dato il via all’epopea dei nove scudetti di fila e legato al club da un passato importante anche da calciatore nonché da capitano. L’allenatore salentino a marzo ha troncato in maniera burrascosa la sua esperienza con il Tottenham. Ed oggi è un “disoccupato di lusso”. Nel suo futuro, però, non ci sarebbe la Signora. L’ha confermato in un’intervista a Tag24 anche l’ex collaboratore Angelo Alessio: “La Juve ha in panchina Allegri – ha detto – che è un grande allenatore e questa sera si gioca la semifinale di Europa League contro il Siviglia. Ogni accostamento di Conte alla Juve non è veritiero”.