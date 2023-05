Calciomercato Juventus, svelato il futuro di Vlahovic: “Fatta al 94%”

Calciomercato Juventus, svelato il futuro di Vlahovic, legato a quello dell’arrivo del nuovo direttore sportivo. Ecco dove giocherà il prossimo anno

Si muove la Juventus per la prossima stagione. E prima di andare a vedere quelli che dovranno essere i colpi in campo, la società bianconera ha deciso di prendere il nuovo direttore sportivo. Sì, ormai di dubbi non ce ne sono più: sarà Giuntoli a guidare le operazioni.

Dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli è arrivata la chiamata irrinunciabile da parte della Vecchia Signora: quel fascino che nessuno riesce a rispedire al mittente ha fatto la differenza. Ecco perché il diesse azzurro ha deciso di salutare De Laurentiis e arrivare a Torino. A conferma che questa operazione ormai è chiusa ci ha pensato Momblano, con le sue solite percentuali, dandola al cento per cento. E, il giornalista che segue i bianconeri, collegando l’arrivo del nuovo dirigente alla questione Vlahovic, si è spinto oltre, svelando di fatto anche il futuro dell’attaccante serbo.

Calciomercato Juventus, ecco il futuro di Vlahovic

“Con Giuntoli Vlahovic rimane al 94%” ha detto Momblano. Dando quindi pochissime speranze a tutti quei club che hanno messo Dusan nel mirino la prossima stagione. E questi club ci sono, eccome, soprattutto in Premier League e soprattutto l’Arsenal, con Arteta che dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League sogna di avere rinforzi per la sua squadra.

Di certo c’è che la Juve non si priverà del giocatore a cuor leggero, qualora decidesse di cederlo. Magari solamente davvero ad un’offerta fuori dal normale potrebbe essere preso in considerazione l’addio di un centravanti giovane e che per ancora molti anni potrebbe regalare gol a grappoli. Sì, Dusan il gol ce lo ha nel sangue e lo ha sempre dimostrato nella sua ancora breve carriera. Sarebbe un peccato andasse via.