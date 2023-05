La Juventus è entrata nella fase più calda della sua stagione, le prossime partite saranno decisive per le sorti della formazione di mister Allegri.

In campionato l’obiettivo è quello di riuscire a conquistare uno dei piazzamenti subito alle spalle del Napoli ormai vincitore dello scudetto. E garantirsi un piazzamento utile per la prossima Champions League, in attesa che venga presa una decisione legata al “caso plusvalenze”. Una nuova penalizzazione potrebbe vanificare tutti gli sforzi fatti dai bianconeri sul campo.

La Juventus però deve anche affrontare la semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia. Giovedì prossimo potrebbero spalancarsi le porte della finalissima. Allegri e i suoi uomini dunque devono riuscire a concentrarsi solo sul campo, lasciando da parte tutto il resto. Poi alla fine della stagione si faranno tutte le opportune valutazioni e si potrà iniziare a parlare concretamente anche di calciomercato. Con molta curiosità legata proprio al futuro del tecnico.

Juventus, Belli: “Il filo è l’onerosità del contratto”

Si è parlato molto infatti di possibili successori dell’allenatore livornese in vista della prossima stagione. Ma non bisogna dimenticare che Allegri ha un lungo contratto con la società torinese e ha dunque un progetto a lungo termine da proseguire per far sì che la Juventus possa tornare presto a vincere lo scudetto.

E’ in arrivo un nuovo direttore sportivo proprio per portare a Torino quei giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della squadra. Giuntoli in pole position, anche se l’arrivo del dirigente oggi al Napoli non è ancora certo. Sulla sua pagina facebook Christian Belli ha spiegato come non ci sia alcun nesso tra la conferma di Allegri e il possibile arrivo di Giuntoli. “L’unica cosa che tiene legato Max a quel filo è l’onerosità del contratto. Deve esserci un colloquio con John Elkann a breve e lì si capirà qualcosa. O si trova quel famoso gentlemen agreement di cui scrissi o margini per follie non ce ne sono“.