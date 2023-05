Calciomercato Juventus, offerta lampo per il nuovo attaccante: Psg messo KO

Calciomercato Juventus, la società è all’opera per rinforzare la rosa: occhio alla concorrenza dei parigini.

La tormentatissima stagione della Juventus potrebbe ancora concludersi con la vittoria di un trofeo, che tra l’altro garantisce anche la qualificazione alla prossima Champions League. Due piccioni con una fava, insomma.

Domani i bianconeri affronteranno la Cremonese in campionato, ma la testa dei giocatori di Massimiliano Allegri è già proiettata a giovedì prossimo, alla semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia. Si riparte dall’1-1 dell’Allianz Stadium, una partita riacciuffata in pieno recupero da un gol di Federico Gatti, che ha riportato in parità il match proprio mentre l’arbitro aveva il fischietto in bocca. Un pari che costringerà la Juventus a vincere in Spagna. Contro una squadra che, oltre ad avere un feeling speciale con questa competizione, ha dimostrato quanto sia difficile da affrontare. Nella gara di domani contro i grigiorossi Allegri potrebbe dunque far rifiatare qualcuno per preservarlo in vista di giovedì.

Calciomercato Juventus, idea Garbino per le Women

L’Europa League diventa l’obiettivo primario, mentre il campionato passa in secondo piano. Dopo la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia, infatti, è praticamente scontato che nelle prossime settimane sopraggiunga una nuova penalizzazione.

L’unico modo per non mancare la qualificazione alla Champions è vincere l’unica coppa che vede ancora protagonisti i bianconeri. Restare fuori dalla competizione più importante e prestigiosa d’Europa potrebbe costringere la nuova dirigenza ad una sorta di ridimensionamento. Che cozza con l’obiettivo della società, che è quello di dare ancora più slancio al progetto, seppur con delle differenze rispetto al recente passato. Vuole continuare a crescere anche la Juventus Women, che dopo aver ceduto lo scettro di campionessa d’Italia alla Roma, sta fissando nuovi obiettivi di mercato. Secondo Tuttojuve.com la Juve è tra i club interessati all’attaccante Maëlle Garbino, considerata in patria una delle migliori nel suo ruolo, in scadenza di contratto con il Bordeaux. Su di lei c’è anche il Psg, ma anche molti club della Premier League sognano di arruolarla.