Juventus, nuovi partners ‘anti’ UEFA: svolta storica Agnelli

Juventus, svolta storica Agnelli: la proprietà apre a dei nuovi partner “Anti UEFA”. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

La famiglia Agnelli ha sempre avuto in mano la Juventus. Il binomio è quello che si riconosce sempre, perché quando si parla del club bianconero, immediatamente viene accostato il nome degli imprenditori che hanno creato un impero.

Non è un periodo semplice, questo, per la Juventus. Con una penalizzazione in arrivo in Serie A e con la UEFA che potrebbe anche escludere dalle Coppe il club per la prossima stagione. Tutte supposizioni, ovviamente, al momento. Ma qualcosa c’è: ed è per questo che secondo Reuters, una delle più importanti agenzie di stampa al Mondo, la famiglia Agnelli starebbe aprendo a quella che potrebbe essere una svolta storica.

Juventus, c’è l’apertura a nuovi partners

“Fonti finanziarie affermano che la famiglia Agnelli è pronta ad accogliere per la Juventus nuovi partner asiatici/americani per operazioni commerciali e di sponsor fino a divenire soci di minoranza del club. Perché? Per meglio affrontare il Financial Fair Play UEFA“.

Questo è il succo del pezzo e dell’indiscrezione lanciata da Reuters. Una svolta davvero storica, questa, e che potrebbe portare non ad un cambio di proprietà, quello difficilmente si vedrà nel tempo, ma ad un binomio che possa andare ad aiutare il club ad affrontare nel migliore dei modi tutte quelle che potrebbero essere le sfide future. Insomma, qualcosa che prima d’ora non si era mai visto. Da questo momento in poi, quindi, tutto può davvero succedere dentro la società bianconera. E ovviamente staremo attenti a carpire quelle che sono le possibili notizie. Una prima apertura quindi, un primo spiraglio, c’è.