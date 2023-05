Arriva l’annuncio riguardo il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus. La società è pronta a chiudere per prendere il giovane talento già a giugno.

L’intenzione del club è quello di anticipare la concorrenza anche di altre società italiane che, già da tempo, hanno messo il nome del giocatore nella lista della spesa. Ecco svelato il piano bianconero con la dirigenza pronta a definire l’affare. Sarà compito del nuovo direttore sportivo Giuntoli chiudere il colpo.

Già ai tempi del Napoli il nome del calciatore era finito in cima alla lista dei desideri del club azzurro. L’affare, poi, non è mai decollato anche a causa di qualche infortunio che ha compromesso la stagione attuale del ragazzo che è stato fermo per tutta la prima parte di stagione. Adesso la Juventus è pronta a chiudere il colpo e a prendere il giovane talento italiano che, alla sua prima esperienza da titolare in Serie A, ha stupito davvero tutti. Ha delle doti pazzesche d il futuro è tutto dalla sua parte, ne è convinta la Juventus che vuole fare di lui un nuovo titolare. Ecco svelato il prezzo e le intenzioni della società che sta lavorando sotto traccia per prendere il calciatore nella prossima sessione di calciomercato estiva 2023.

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: Giuntoli ha già in mente il nuovo colpo, si tratta di un vecchio pallino

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus è pronta a chiudere per l’arrivo di un nuovo portiere. I bianconeri sono intenzionati a definire già dalla prossima stagione il titolare del futuro, ecco chi arriverà a difendere i pali della Vecchia Signora.

Di proprietà dell’Atalanta, in questa stagione Marco Carnesecchi è stato uno dei protagonisti della Cremonese. Il calciatore, che ha saltato per infortunio tutta la prima parte di campionato, ha conquistato spazio da titolare da ottobre 2022 in poi per un totale di 25 presenze in Serie A. Per lui 40 reti subite e 4 clean sheet. Intanto, la società è pronta a puntare sul ventiduenne in vista della prossima stagione. Le sue qualità sono molto apprezzate alla Continassa, il profilo di Carnesecchi era già finito sul taccuino degli scout bianconeri nel corso della precedente sessione di calciomercato. Adesso, con l’arrivo di Giuntoli, la società è pronta a chiudere l’affare con l’Atalanta che valuta il calciatore sui 20-25 milioni di euro. Carnesecchi rappresenta per la Juventus un investimento importante per il futuro, ecco perché c’è tanta attesa per capire le prossime mosse del club bianconero che dovrà definire anche il destino di Szczesny, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato. Tutte situazioni, queste, a cui il prossimo direttore sportivo della Juve Giuntoli dovrà lavorare