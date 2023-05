Chiesa non più al centro del villaggio Juve: benservito di Allegri

Svolta inattesa riguardo il futuro alla Juventus di Federico Chiesa. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi, la decisione di Allegri sorprende tutti.

I numeri fino a questo momento non stanno dando ragione a Federico Chiesa. L’attaccante dei bianconeri, anche a causa degli infortuni, in questa stagione ha messo a segno appena quattro reti in tutte le competizioni in cui la Juve gioca. In campionato, per esempio, non ha ancora siglato alcun gol. Una situazione complessa che sta facendo ragionare la società in ottica futura. In tal senso sarà decisivo anche il parere di Massimiliano Allegri che sembra non mostrare grossa fiducia nei confronti del talento ex Fiorentina.

Da Torino arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Federico Chiesa alla Juventus. Il calciatore non è entrato in sintonia con Massimiliano Allegri che non gli ha trovato un posto fisso in squadra. Nei vari moduli utilizzati dal tecnico, non c’è spazio per il giocatore che ha più volte ribadito la sua preferenza nel giocatore come esterno destro in un 4-3-3 oppure 4-2-3-1. In questa stagione Chiesa è stato utilizzato come attaccante centrale o esterno a tutta fascia oppure come seconda punta. Il rendimento, però, non ha dato i frutti sperati. Ecco perché il suo entourage si sta guardando intorno anche per la prossima stagione con l’obiettivo di non far vivere una nuova annata da comprimario a Chiesa che resta un patrimonio anche per il calcio italiano.

Ultime notizie calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Chiesa la prossima stagione

Chiesa appare l’ombra sbiadita di se stesso. Nella nuove veste tattica di Allegri non ha trovato spazio, è lontano dagli standard degli anni precedenti. A pesare su questo anche la sua situazione fisico con l’infortunio che ha compromesso l’attuale stagione sportiva. Per il futuro, però, la Juventus dovrà trovare una soluzione e far convivere Allegri con Chiesa altrimenti si farà largo l’ipotesi della cessione.

Nel prossimo calciomercato si parlerà tanto di Federico Chiesa. L’attaccante è uno dei giocatori che non ha mai trovato la giusta continuità in questa stagione. Le responsabilità sono da attribuire anche ad Allegri che non è riuscito a ritagliare un posto chiave al calciatore. Ecco perché Chiesa dovrà valutare il meglio per la sua carriera. Non è da escludere che, in caso di mancato approdo in Champions League, la Juventus prenda in considerazione anche l’ipotesi di privarsi del calciatore che non è considerato da Allegri un elemento imprescindibile per il futuro. Tutte situazioni, queste, che saranno risolve anche dal prossimo direttore sportivo della Juventus che sarà con molta probabilità Cristiano Giuntoli. A lui il compito di far convivere Allegri con Chiesa.