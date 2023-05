Da Tudor a Zidane: annuncio ufficiale e nuova svolta Juve

Domenica di campo per la Juventus che questa sera torna a giocare in serie A per affrontare la Cremonese di Ballardini.

Un avversario decisamente ostico considerando che la formazione lombarda è ancora in corsa per la salvezza. E anche allo Stadium dovrà giocare per vincere se vuole conservare qualche speranza di farcela. Dunque occorrerà massima concentrazione in casa bianconera, anche se all’orizzonte c’è un’altra partita di quelle speciali.

Stiamo parlando ovviamente della semifinale di Europa League di giovedì prossimo contro il Siviglia. Si ripartirà dall’1-1 maturato nella gara d’andata, dunque grande equilibrio e la sensazione che la qualificazione potrebbe essere decisa dalla prodezza di un singolo. Anche per questo motivo Allegri questa sera potrebbe mandare in campo una formazione atipica, con qualche titolare destinato a riposare proprio in vista della sfida europea. Vincere il torneo sarebbe davvero grandioso per una Juventus che sta vivendo una stagione molto tribolata.

Juventus, Longoria vorrebbe tenersi Tudor ma…

Proprio da come andrà a finire questa stagione si capiranno i progetti futuri del club. Senza la conquista di un posto in Europa sarebbe più complicato sognare in grande, visti gli introiti mancanti. E Allegri? Rimarrà ancora lui alla guida della Juventus nei prossimi anni, come da contratto, oppure la società effettuerà altre scelte?

Si stanno facendo del resto ormai da tempo tanti nomi come eventuali suoi successori. Tra cui anche quello di Igor Tudor, oggi allenatore del Marsiglia ed ex difensore bianconero. Il presidente del club transalpino Pablo Longoria, secondo quanto riportato da “Le10sport.com”, vorrebbe però tenersi stretto il suo tecnico: “Se Tudor resta? Mi piacerebbe, ma non ho la sfera di cristallo per leggere nel futuro. Sono felice del suo lavoro e mi auguro che lui lo sia quanto me. Sono molto grato a lui per quanto sta facendo”. Un futuro tutto da decidere, insomma. In lizza per la panchina bianconera rimane comunque anche Zidane.