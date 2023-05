“Difficile dire cosa succederà”: la Pimenta mischia le carte sul fronte Pogba

By

La Juventus ieri ha ottenuto una vittoria molto importante sulla Cremonese ma Allegri ha perso ancora una volta uno dei suoi uomini chiave.

L’allenatore bianconero nell’ultimo turno di campionato ha schierato dal primo minuto Paul Pogba, sfruttando la voglia del francese di mettersi in mostra e di voler recuperare lo smalto dei giorni migliori in vista di queste ultime partite della stagione che saranno decisive per i bianconeri.

Purtroppo però dopo pochi minuti il centrocampista ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’ennesimo infortunio di cui è stato vittima nel corso di questa stagione. Oggi gli esami strumentali “hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”, come si legge in una nota del club pubblicata sul sito internet ufficiale.

Juventus, Pimenta: “Pogba? L’infortunio non è grave”

Niente da fare dunque per Pogba, che non ci sarà contro il Siviglia nella semifinale di ritorno. Il suo talento sarebbe servito, eccome, alla Juventus. E si è tornati a parlare anche del suo possibile futuro a Torino, sul quale potrebbero esserci dei punti interrogativi in più dopo questo ennesimo stop.

L’agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta ha parlato ai microfoni di TVPLAY_CMIT e l’argomento ovviamente non poteva essere che il futuro del francese, purtroppo ora costretto di nuovo ai box proprio nella fase cruciale della stagione. “Quel che posso dire è che non è niente di grave, Paul si riprenderà il prima possibile. Chiaramente c’è una grande delusione perché la voglia di giocare è più grande di tutto. Stagione finita per lui? E’ difficile dire cosa succederà domani, vedremo giorno dopo giorno” sono le sue parole. Che lasciano ancora aperto qualche spiraglio