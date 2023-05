Dalla Juventus al Siviglia: affare fatto al triplice fischio

Dalla Juventus al Siviglia, interessante incrocio di mercato tra i bianconeri e i loro rivali in Europa League: l’ha chiesto Mendilibar.

Mancano soltanto tre giornate alla fine della Serie A e la Juventus è saldamente al secondo posto, dietro al Napoli campione d’Italia e con tre punti di vantaggio sull’Inter.

I bianconeri ieri sera hanno vinto la terza partita consecutiva in campionato dopo quelle con Lecce e Atalanta. Prima con Fagioli e poi con Bremer – entrambe le reti siglate sono state nel secondo tempo – la squadra di Massimiliano Allegri ha potuto archiviare la pratica Cremonese, tenendo per la seconda volta di fila la porta inviolata. Otto punti sulla quinta (il Milan) adesso diventano un divario importante, ma la Signora non può cantare vittoria. Bisognerà aspettare l’udienza che il prossimo 22 maggio si terrà presso la Corte d’Appello della Figc, che quasi certamente infliggerà una nuova penalizzazione al club bianconero. La qualificazione alla Champions League, dunque, non è al sicuro. Ecco perché sarà fondamentale vincere giovedì in Spagna nella semifinale di Europa League con il Siviglia. L’andata è finita 1-1 e per raggiungere la finalissima di Budapest Danilo e compagni non hanno alternative alla vittoria contro gli andalusi.

Dalla Juventus al Siviglia, futuro in Spagna per Kulusevski

In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo – secondo i rumors sarebbe ormai a un passo l’attuale diesse del Napoli Cristiano Giuntoli – l’attuale dirigenza sta provando, in mezzo ad una marea di difficoltà, a programmare la prossima stagione.

Tra le “grane” principali c’è quella dei giocatori che molto probabilmente non saranno riscattati e che torneranno dai rispettivi prestiti. Uno di questi è Dejan Kulusevski. Non è detto che lo svedese classe 2000 rimanga al Tottenham se il club londinese, com’è probabile, mancherà la qualificazione alla prossima Champions League. E stando a quanto riporta Fichajes.net, tra le principali pretendenti di Kulusevski ci sarebbe proprio il Siviglia: l’attaccante esteno, infatti, piace molto all’attuale tecnico Luis Mendilibar.