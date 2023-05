“Kvaratskhelia alla Juventus”: a Napoli si divertono così

“Kvaratskhelia alla Juventus”, i sostenitori bianconeri si augurano che il futuro direttore sportivo possa portare un talento come il georgiano.

Non c’è ancora l’ufficialità – e non potrebbe esserci, visto che è ancora sotto contratto con un altro club – ma sembra ormai fatta per il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Uno dei principali artefici del trionfo del Napoli in campionato, da otto stagioni all’ombra del Vesuvio, tra qualche settimana dirà addio agli azzurri nonostante abbia ancora un altro anno di contratto. E sposerà la causa bianconera.

Secondo le principali testate sportive, il conto alla rovescia è partito. Spetterà al dirigente toscano rilanciare il progetto Juventus e ripartire dopo un’annata difficilissima, contraddistinta dalle ben note vicissitudini giudiziarie. Non sarà una rivoluzione quella di Giuntoli, ma poco ci manca. Non si sa ancora se la Signora giocherà la Champions League l’anno prossimo – decisiva la penalizzazione della Corte federale della Figc, in arrivo tra sette giorni – e questo potrebbe avere un peso non indifferente sulle scelte del futuro direttore sportivo, chiamato a dare vita ad un progetto ambizioso ma che sostenibile. Uno dei motivi per i quali la Juventus ha deciso di puntare su di lui è proprio questo. Del resto a Napoli ha saputo avviare un nuovo ciclo senza spendere cifre astronomiche, anzi.

“Kvaratskhelia alla Juventus”, da Napoli: “Ma i bianconeri non possono permetterselo”

Intanto nell’ambiente partenopeo sono convinti che uno dei grandi sogni di mercato della Juventus sia Kvicha Kvaratskhelia, portato a Napoli proprio da Giuntoli per soli dieci milioni di euro la scorsa estate, quand’era quasi uno sconosciuto.

Secondo Areanapoli.it, il fantasista georgiano rappresenta un motivo di rammarico per la Juventus, che in passato fu vicina al giocatore. Allo stesso tempo, il sito che segue da vicino le vicende degli azzurri rammenta come i bianconeri al momento non possano minimamente permettersi un’operazione del genere, se teniamo conto che oggi “Kvara” vale forse più di 100 milioni e potrebbe andar via solo in caso di un’offertona dall’estero.