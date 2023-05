Leader squalificato: UFFICIALE, positivo al Covid

Il Giro D’Italia perde il proprio leader, che dopo essersi ripreso la maglia rosa deve abbandonare la corsa perché positivo al Covid

Nonostante l’OMS abbia dichiarato finita l’emergenza Covid, ancora alcune regole – che sono criticate sui social, soprattutto in questo caso – rimangono. E una di queste è l’isolamento dopo la positività al virus.

Due giorni fa è toccato a Filippo Ganna, che non ha potuto correre la cronometro di ieri. E, ieri, proprio dopo la tappa e proprio dopo essersi preso la maglia rosa, la stessa sorte è toccata al leader del Giro d’Italia Remco Evenepoel. Il campione del Mondo in carica e leader della classifica di una delle corse a tappe più importanti del Mondo, è risultato positivo dopo un test effettuato ieri. Per lui è scattato in maniera immediata l’isolamento con annessa esclusione dal Giro. Non c’è verso, in nessun modo, di riprendere ovviamente. E questo ha anche scatenato le polemiche sui social, con molti che hanno chiesto una revisione di questa regola. Per quest’anno ovviamente nulla, ormai è andata così, ma rimane il fatto. E il fatto è che la corsa ha perso il pezzo più importante. Sì, rimane Roglic, un altro dei favoriti. Ma non sarà lo stesso.