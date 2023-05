Sentenze e ghigliottine contro la Juve: “Penalizzazione e niente Champions”

Sentenze e ghigliottine contro la Juve, però adesso il bello è immaginare i giudici capire quanti punti togliere per cacciarci dalle Coppe

Adesso il bello è immaginare i giudici che fanno calcoli e controcalcoli per capire quanti punti dovranno togliere alla Juventus per cacciarla dalle Coppe.

Chissà, forse ne serviranno di nuovo quindici: in ogni caso le sensazioni non rimangono positive e in qualche modo forse ci si riuscirà a toglierla. Vedremo, ovviamente, quello che succederà con una data ben segnata in rosso sul calendario che è quella di lunedì prossimo, 22 maggio, che farà chiarezza sul futuro dei bianconeri. Che non si sa come, ma è successo, hanno trovato delle forze incredibili in questa stagione per mettersi in testa degli obiettivi che non c’erano, praticamente. E, forse, l’obiettivo concreto che sta permettendo tutto questo è il fatto di voler mettere in difficoltà chi dovrà decidere sul futuro di una squadra seconda in classifica e che ha diversi punti di vantaggio sull’ottavo posto, il primo che non dà nessun diritto. Di certo c’è un’altra cosa. Tutti ormai vogliono i bianconeri fuori.

Sentenze e ghigliottine contro la Juve, il commento di Padovan

Ieri sera, inoltre, a Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, che con il suo commento getta ulteriori ombre sul futuro dei bianconeri.

“Secondo me basterà arrivare quinti. Non si può pensare che la Juve vada in Champions col cappio che ha al collo, o meglio con la ghigliottina che ha sulla testa. La Juve non dovrebbe andarci, risubirà un’altra penalizzazione e a quel punto il Milan entrerà”. Insomma, un altro sicuro di come andranno le cose. Speriamo che la Juve continui a vincere e chiuda con quindici punti di vantaggio sul quinto posto. Sarà difficile, ovviamente, quasi impossibile. Ma volete mettere la difficoltà dei giudici di farci fuori? Che cosa si potrebbero inventare?