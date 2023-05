Calciomercato Juventus, Allegri ne perde un altro: accordo con la Roma

Calciomercato Juventus, nei giorni scorsi i suoi agenti erano già stati avvistati presso il quartier generale giallorosso.

Due settimane di fuoco attendono la Juventus, impegnata su più fronti, non solo sportivi. Il primo, grande, appuntamento è la semifinale di ritorno di Europa League con il Siviglia. Un match che i bianconeri non possono assolutamente sbagliare, perché vincere la coppa potrebbe essere l’unico modo per giocare la Champions League il prossimo anno.

Giovedì, in Spagna, Massimiliano Allegri si gioca tantissimo. Non sarà semplice prevalere su una squadra che, pur essendo protagonista di un campionato deludente, ha fatto un percorso brillante in Europa League, competizione in cui ha da sempre un certo feeling. Gli uomini allenati da Jose Luis Mendilibar nei quarti hanno fatto fuori un avversario più quotato come il Manchester United, proprio grazie al successo nella gara di ritorno in Andalusia. E davanti al proprio pubblico non hanno mai perso nella fase ad eliminazione diretta. La Juve avrà dunque bisogno di una prestazione superlativa per conquistare un pass per la finalissima di Budapest, dove incontrerebbe una tra Roma e Bayer Leverkusen.

Calciomercato Juventus, la Roma ha trovato l’accordo con N’Dicka

La stessa Roma che nei prossimi giorni potrebbe estromettere i bianconeri dalla corsa a un giocatore che la Signora insegue da tempo. Si tratta del difensore francese Evan N’Dicka, che si appresta a lasciare l’Eintracht Francoforte a parametro zero.

I giallorossi sono molto attivi su questo fronte. E dopo aver chiuso da un paio di settimane per il centrocampista Houssem Aouar del Lione, che a luglio arriverà gratis, starebbero per chiudere per il roccioso centrale transalpino, uno dei migliori nel suo ruolo quest’anno. Lo riferisce Goal.com, svelando anche le cifre del pre-accordo: si parla di un quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Negli scorsi giorni gli agenti di N’Dicka hanno fatto visita al quartier generale della Roma pubblicando anche la foto sui social.