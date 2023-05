Calciomercato Juventus, battuto un altro colpo: firma sul gong

Calciomercato Juventus, il club bianconero non si fa trovare impreparato: rinnovo sul piatto per il “nuovo Davids”.

La Juventus va a caccia dell’acuto finale, sogna ad occhi aperti un successo che potrebbe far svoltare una stagione finora caratterizzata da troppi bassi e da pochi alti. Sollevare l’Europa League al cielo di Budapest significherebbe molto per una società che in questi mesi ha dovuto fare i conti anche con le ben note vicende extracalcistiche.

Tra due giorni i bianconeri scenderanno in campo al “Sanchez Pizjuan” di Siviglia. C’è solo un risultato a disposizione per essere certi di passare il turno e prenotare il volo per la capitale ungherese: la vittoria. Bisognerà vincere dopo l’1-1 dell’andata che per il momento mantiene tutto in equilibrio. L’Europa League nell’ultima settimana ha assunto ancora maggior valore dopo la pubblicazione delle motivazioni dal Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze. Lunedì prossimo, in seguito all’udienza presso la Corte d’Appello della Figc, il club conoscerà l’entità della nuova penalizzazione. Sanzione che mette seriamente a rischio la partecipazione della Juve all’edizione 2023-24 della Champions League.

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Nonge Boende

Dalla qualificazione o meno alla coppa dalle grandi orecchie dipenderà il prossimo mercato della Signora. Che, nel caso in cui dovesse mancarla, potrebbe essere costretta a rivedere qualcosa riguardo ai progetti futuri, sia in termini di acquisti che di cessioni.

Intanto la società è al lavoro per blindare alcuni dei suoi gioielli, le famose “piantine” che il club bianconero sta coltivando in questi anni dopo aver puntato tantissimo sullo sviluppo del settore giovanile. Secondo Goal.com, è stato ormai raggiunto l’accordo con Joseph Nonge Boende, centrocampista della Repubblica Democratica del Congo ma di passaporto belga della Juventus Under 19. Il rinnovo, insomma, è sul piatto per il calciatore classe 2005 che Paolo Montero, allenatore della Primavera, ha paragonato a Edgar Davids.