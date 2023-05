Firma definitivamente saltata: la Juventus non aspettava altro

Un altro big va via a parametro zero: salta la firma e la Juventus adesso ne può approfittare

Sono tanti i big pronti a diventare free agent tra poche settimane. Sarà un mercato contraddistinto dai parametri zero che porteranno a vere e proprie aste tra i club europei.

Dopo mesi di telenovela si è risolto il futuro di Alejandro Grimaldo che lascerà il Benfica a zero per vestire la maglia del Bayer Leverkusen. Anche Raphael Guerreiro va verso l’addio a parametro zero e la Juventus è vigile su di lui. Un altro big pronto a cambiare maglia è il centrale dell’Eintracht Francoforte, Evan N’Dicka. Adesso i riflettori sono puntati anche su Adrien Rabiot, uno dei possibili free agent più ambiti in giro per l’Europa. Con tutta probabilità lascerà la Juventus a giugno e in Premier League già si prospetta un’asta agguerrita. Un giocatore che potrebbe colmare il vuoto che lascerà il francese è Youri Tielemans. Il centrocampista classe ’97 è in scadenza a giugno e lascerà il Leicester dopo ben 4 stagioni.

Juventus, adesso l’addio è certo: Tielemans non rinnova e i bianconeri ci provano

La notizia è ormai certa. Come riportato da Fabrizio Romano, Youri Tielemans non rinnoverà con il Leicester ma non è ancora chiara quale sarà la sua prossima destinazione.

Il centrocampista belga ha collezionato 4 gol in stagione ma il suo Leicester rischia una clamorosa retrocessione in Championship. Sicuramente, anche in caso di salvezza, Tielemans non vestirà la maglia delle ‘Foxies’ dalla prossima stagione. Sul tavolo ci sono diverse proposte per l’ex Monaco ma il giocatore non ha ancora preso la sua decisione. Anche la Juventus è in corsa; soprattutto alla luce dei numerosi problemi fisici di Paul Pogba e dell’addio ormai quasi certo di Adrien Rabiot. Due situazioni che costringono i bianconeri a guardarsi intorno per rinnovare un centrocampo che subirà parecchie perdite. Senza contare il fatto che Leandro Paredes non verrà riscattato dal Parisa Saint-Germain. La Juve non vuole farsi scappare questa grande occasione a parametro zero, ma è consapevole che senza la garanzia d disputare la Champions League sarà molto complicato convincere il giocatore ad accettare il trasferimento a Torino.