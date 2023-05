Calciomercato Juventus, affarone nerazzurro: Allegri dice sì allo scambio

Calciomercato Juventus, affarone in mezzo al campo per i bianconeri. Allegri lo vuole e ha detto di sì al possibile scambio

In mezzo al campo non è cambiato nulla rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in questi mesi. Sono diversi gli elementi che lasceranno. Uno sicuro: Paredes, che non verrà riscattato dal Psg.

Mentre è ancora in bilico come sappiamo il futuro di Rabiot. Il centrocapista francese non sa ancora se continuare alla Juventus, soprattutto perché la Juventus non sa ancora quello che sarà il futuro con la penalizzazione che arriverà lunedì prossimo e che sicuramente un poco di chiarezza la farà. Di certo, la società bianconera, secondo quanto scritto da calcionews24, si sta muovendo per cercare qualche elemento che possa fare al caso di Allegri per il prossimo anno. E uno sarebbe già stato individuato. In Serie A piace il centrocampista dell’Atalanta Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, Allegri apre allo scambio

Su di lui però ci sono i fari anche del Napoli e del Liverpool e i bergamaschi a quanto pare lo vorrebbero cedere per non meno di 45milioni di euro. Una cifra sicuramente spropositata che la Juve non può investire. Ed è per questo motivo che la società piemontese si starebbe muovendo in un altro modo, magari mettendo sul piatto qualche cartellino per abbassare in maniera sensibile la parte cash.

Allegri ha aperto infatti a questa soluzione, anche se al momento non si conosce il giocatore che potrebbe essere inserito in questa operazione. Rimane la certezza che Koopmeiners è un elemento che dalle parti della Continassa piace e che quindi è un reale obiettivo per i prossimi mesi. Vedremo.