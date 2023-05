Juventus, la probabile formazione contro il Siviglia: Milik e Vlahovic si giocano il posto

Ultimi nodi da sciogliere per Allegri in vista di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League. Ballottaggio tra Milik e Vlahovic: la probabile formazione dei bianconeri

Vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri che si prepara alla semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia.

Dopo l’1-1 dell’andata, trovato in extremis grazie al gol di Federico Gatti negli ultimi secondi di recupero, i bianconeri devono provare a staccare il pass per la finale, giocandosi la qualificazione al Sanchez Pizjuan. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da una vittoria di fondamentale importanza contro la Cremonese che gli ha permesso di staccare l’Inter e consolidare il secondo posto in classifica. Adesso, però, la Juve si avvicina all’appuntamento più importante della stagione, quella che potrebbe regalare una finale europea a un’altra italiana dopo quella di Champions raggiunta dall’Inter. L’ultima finale di Europa League di un’italiana risale al 2020 quando i nerazzurri di Antonio Conte persero proprio contro il Siviglia. Questa volta gli andalusi se la vedranno con la Juventus che potrebbe, in caso di risultato positivo, dare delle sembianze molto diverse alla propria stagione.

Juventus, la probabile formazioni in vista del Siviglia: ballottaggio Milik-Vlahovic

Massimiliano Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere, se pur le scelte siano più o meno definite.

Nessun dubbio sulla porta: tra i pali ci sarà Szczesny, nonostante le ottime prestazioni di Mattia Perin. Confermato Gatti dopo il gol determinante dell’andata, nella linea a tre di difesa insieme a Danilo e Bremer. Sulle fasce dovrebbero essere confermati i soliti Cuadrado e Kostic a tutta fascia. Federico Chiesa dovrebbe, quindi, partire dalla panchina, pronto a rivelarsi una risorsa decisiva a partita in corso. Solito centrocampo composto da Fagioli, Locatelli e Rabiot. Terminata la stagione di Pogba che, naturalmente, non sarà a disposizione dopo l’ultimo infortunio rimediato contro la Cremonese. Pronti a subentrare Miretti e Paredes, soprattutto in proiezione di eventuali tempi supplementari. Ci sarà naturalmente Angel Di Maria. Il grande ballottaggio è quello tra Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik; attualmente il polacco è in leggero vantaggio per partire dall’inizio ma i piani di Allegri potrebbero cambiare. Avere una carta come Vlahovic anche a partita in corso, ragionando sugli eventuali 120 minuti, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.