“Ripensamenti della Juventus”: ribaltone in panchina, Allegri è stato avvisato

“Ripensamenti della Juventus”: Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, ha parlato in questo modo del futuro di Allegri

Fabrizio Ravanelli è ricordato, soprattutto, per quel gol in finale di Champions League contro l’Ajax che ha regalato la Coppa alla Juventus. Beh, per meglio dire, ha mandato in vantaggio la Vecchia Signora che poi quel trofeo lo ha conquistato ai rigori.

Diciamo che questo basta e avanza per renderlo indimenticabile ai tifosi della Vecchia Signora. E lo stesso, adesso opinionista televisivo, ha parlato ai microfoni di TVPLAY, durante la diretta Twitch di calciomercato.it gettando un poco di ombre sul futuro di Massimiliano Allegri. Secondo Ravanelli la permanenza del tecnico non è ancora del tutto decisa. Ecco il suo pensiero.

“Ripensamenti della Juventus”, le parole di Allegri

“Credo che questa settimana che è iniziata sarà veramente molto importante, perché la Juventus si gioca una fetta importante della stagione. Allegri sarà giudicato dai risultati come tutti gli allenatori, lui ha come giustificazione anche l’aver vissuto una stagione con tante difficoltà extracalcio”.

“Spesse volte è difficile, perché quando sei allenatore, hai finito la partita o l’allenamento e hai poche persone per relazionarti a livello tecnico e dirigenziale, quando devi pensare a tante cose anche extracalcio i compiti diventano più difficili. Allegri ha tanti contro, sa che la sua squadra non ha giocato un buon calcio quest’anno, se dovesse uscire dall’Europa League potrebbero esserci ripensamenti da parte della Juventus”. In poche parole, qualora domani sera dovesse arrivare un’altra, scottante, delusione, anche Allegri tornerebbe in bilico. Ovvio che tutti noi speriamo che possa rimanere il tecnico della Juve anche il prossimo anno. Vorrebbe dire solamente una cosa: che giovedì sera a Torino sarà festa e che a Budapest, sede della finale di Europa League, ci sarebbero i colori bianconeri. E parliamoci chiaro: è sempre una finale.