Addio Allegri: la Juventus punta su una scommessa di livello mondiale

Massimiliano Allegri adesso rischia: la Juventus ha sondato il terreno per il nuovo allenatore

In estate ci sarà un vero e proprio intreccio tra allenatori che coinvolgerà anche le panchine dei club italiani e potrebbe coinvolgere anche Massimiliano Allegri.

Già nel corso della stagione sono arrivati diversi cambi in panchina. Dal Bayern Monaco che ha esonerato Nagelsmann per puntare su Thomas Tuche, ex manager del Chelsea che, invece, ha di recente annunciato Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. In Italia, invece, sono diversi gli allenatori in dubbio in vista della prossima stagione: da Stefano Pioli a José Mourinho, ma anche lo stesso Luciano Spalletti che, dopo il trionfo col Napoli, potrebbe essere stuzzicato dai corteggiamenti della Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Enganche’, invece, diverse squadre stanno sondando il terreno per Luis Enrique che attualmente è ancora senza panchina. L’allenatore spagnolo ha chiuso il suo ciclo alla guida della nazionale spagnola dopo la disfatta nel Mondiale in Qatar. Adesso per l’ex Barcellona potrebbe aprirsi un nuovo capitolo in un club e sono diverse le squadre europee ad averlo inserito nella lista delle preferenze. Luis Enrique, però, non è l’unico big in cerca di un nuovo club.

Juventus, sondaggio per il nuovo allenatore: Marcelo Gallardo per il post-Allegri

Oltre a Luis Enrique, un altro allenatore con i riflettori puntati è l’ex tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo e che è tra le preferenze della Juventus.

L’allenatore argentino ha lasciato il River dopo 9 stagioni, contraddistinte da ben 14 titoli. Gallardo adesso è alla ricerca di un nuovo club e dopo le tappe al Nacional e al River, sembra pronto per il grande salto in Europa. Varie squadre avrebbero sondato il terreno anche per l’argentino ma Gallardo avrebbe rifiutato per aspettare la proposta più giusta per le sue ambizioni. Secondo ‘Enganche’, nelle scorse settimane sarebbe stata proprio la Juventus a sondare il terreno per Marcelo Gallardo, ma anche il Monaco. Il club bianconero sta considerando concretamente la possibilità di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri per cambiare completamente strada e progetto. Nonostante il contratto che lega l’allenatore toscano fino al 2025, a giugno potrebbe interrompersi il secondo ciclo bianconero di Allegri.