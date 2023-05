United allo scoperto, addio Juventus: manca poco per l’ufficialità

Il Manchester United esce allo scoperto e va all’assalto definitivo del big bianconero: l’ufficialità è vicina

Si avvicina sempre di più l’apertura del calciomercato estivo e in Serie A sono diversi i big in scadenza a giungo che potrebbero diventare free agent tra poche settimane.

La Juventus ha diversi big in scadenza che potrebbero andar via a parametro zero. Da Cuadrado ad Alex Sandro e Di Maria. Uno dei free agent della Juve sarà Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2023. Il francese è stato, senza dubbio, il migliore della Juventus per rendimento in questa stagione, come certificano anche i numeri. 11 gol in stagione, di cui 8 in campionato, conditi da 4 assist. Rabiot è diventato un pilastro del centrocampo bianconero e un leader per tutto il gruppo. Massimiliano Allegri lo considera centrale e fondamentale nel suo scacchiere tattico e non vorrebbe in alcun modo perderlo. Attualmente, però, insieme a Vlahovic, è uno dei profili più ambiti dai top club europei, soprattutto quelli di Premier League.

Juventus, il Manchester United va all’assalto definitivo di Rabiot e prepara l’offerta ufficiale

Il Manchester United è uscito definitivamente allo scoperto per Adrien Rabiot e ha intenzione di affondare il colpo per superare la concorrenza.

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il Manchester United avrebbe fatto un’offerta di contratto provvisorio ad Adrien Rabiot. La mamma-agente del centrocampista francese, Veronique, inizierà a negoziare concretamente con le parti interessate nei prossimi giorni. La Juventus ha trattato in diverse circostanze con l’entourage dell’ex Paris Saint-Germain, senza mai trovare la quadra definitiva per l’accordo di rinnovo. C’è ancora distanza tra la richiesta di ingaggio del giocatore e la proposta economica della Juventus che ha delle possibilità limitate. Inoltre c’è la questione legata alla partecipazione alla prossima Champions League che dipenderà non solo dai risultati sul campo, ma soprattutto dalla decisione della UEFA. Questo è un fattore che inciderà in maniera netta sulla decisione finale di Rabiot che, naturalmente, sogna di approdare in Premier League, nel momento migliore della sua carriera. Il Manchester United è ormai in primo piano nella corsa al francese e difficilmente mollerà la presa, nonostante l’interesse di club come Arsenal e Barcellona. Si avvicina l’offerta ufficiale dei ‘Red Devils’.