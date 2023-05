Calciomercato Juventus, lo ha scelto Allegri: si chiude per 40 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a cautelarsi nel caso un cui dovesse verificarsi una cessione importante.

Massimiliano Allegri e i suoi uomini sono pronti a puntare tutte le fiches rimaste sull’Europa League. Si va all in, come dicono i giocatori di poker.

Tra pochi minuti i bianconeri scendono in campo per giocare il secondo round con il Siviglia, in casa dei sei volte campioni di questa competizione. La gara d’andata è terminata 1-1 e ciò significa che la Juventus dovrà per forza segnare un gol in più della squadra di Mendilibar per poter superare anche l’ostacolo andaluso e prenotare il volo per Budapest, sede della finale. La coppa è ormai l’unico obiettivo della Signora, mai realmente in corsa per lo scudetto e uscita addirittura ad ottobre dalla Champions League. Nelle scorse settimane è svanita pure la possibilità di vincere la Coppa Italia: in semifinale ha avuto la meglio l’Inter. Con una nuova penalizzazione che incombe – tra qualche giorno la Juve riceverà un’altra sanzione in termini di punti – la qualificazione alla Champions è sempre più lontana. Ecco perché vincere l’Europa League è fondamentale.

Calciomercato Juventus, c’è Hojlund in caso di addio a Vlahovic

Senza gli introiti che garantisce la manifestazione calcistica più importante del continente la società sarà costretta a rivedere le proprie ambizioni in sede di mercato.

Da settimane circola la voce relativa ad una possibile cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo è uno dei pezzi pregiati della Juventus, nonostante sia reduce da un’annata nel complesso sottotono, in cui si è visto purtroppo solo a sprazzi. Secondo Calciomercato.com, nel caso in cui l’ex centravanti della Fiorentina dovesse partire a fronte di un’offerta rilevante – non meno di 80 milioni, la cifra che i bianconeri sborsarono alla Viola nel gennaio 2022 – la Signora si cautelerebbe acquistando Rasums Hojlund, classe 2003 della nazionale danese e dell’Atalanta, che si è messo in mostra proprio in questo campionato. Un affare da almeno 40 milioni con i bergamaschi, i quali tuttavia avrebbero molta fretta di chiudere.