Juventus, mazzata epocale UEFA: l’esclusione dalla Champions è doppia

Juventus, lunedì prossimo i bianconeri conosceranno l’entità della nuova penalizzazione che rivoluzionerà ancora la classifica.

Sono senza dubbio settimane complesse per la Juventus, costretta a barcamenarsi tra le cose di campo e le vicissitudini di natura giudiziaria. Inevitabilmente le vicende extrasportive che stanno riguardando da vicino il club bianconero finiscono per condizionare anche la squadra, consapevole ormai che vincere le prossime partite di campionato potrebbe essere inutile. Lunedì prossimo, infatti, la classifica riceverà un nuovo scossone.

La Corte d’Appello della Figc è chiamata a stabilire un’altra penalizzazione per i bianconeri per via del caso plusvalenze. Il ricorso degli avvocati della società al Collegio di Garanzia del Coni ha sortito solo in minima parte gli effetti sperati, con la cosiddetta “Cassazione” della giustizia sportiva che ha confermato l’intero impianto accusatorio della precedente sentenza, restituendo soltanto momentaneamente i 15 punti inflitti lo scorso gennaio. Non si conosce ancora l’entità della nuova penalizzazione ma è pressoché scontato che i giudici perseguano l’obiettivo dell’afflittività. E cioè fare in mondo che la Juventus non possa prendere parte alle prossime competizioni internazionali.

Juventus, l’Uefa pronta a “punire” anche le Women

La squadra di Massimiliano Allegri farà in modo di aggirare questo nuovo ostacolo provando a vincere l’Europa League. In caso di successo, infatti, otterrebbero un pass per la Champions al di là di quale sarà il piazzamento in campionato.

Non è da escludere, tuttavia, che presto possa entrare in azione anche la stessa Uefa. Che sicuramente non se ne starà con le mani in mano di fronte ad una sentenza definitiva da parte della giustizia sportiva italiana. L’esclusione dalle coppe è dunque un’ipotesi abbastanza concreta. E che non riguarderebbe, come spiega il portale Calcio e Finanza, solamente gli uomini di Allegri. Anche la formazione femminile – le Juventus Women – potrebbe rimanere esclusa dalla Champions League di categoria. Questo perché la Juventus, spiega CF, verrebbe considerata dall’organo di governo del calcio europeo come società unica e le eventuali violazioni punite “in blocco”.