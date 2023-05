Con Allegri è finita: “Esonero dopo Siviglia-Juventus”

Allegri, adesso che la stagione è conclusa gli interrogativi sul tecnico aumentano. Non c’è altra via che l’esonero per i tifosi della Juventus

No, non abbiamo sbagliato a scrivere. La stagione per la Juventus è pressoché finita. Nonostante le parole di ieri sera di Allegri che ha detto che la squadra in campionato deve chiudere seconda. Potrebbe servire a poco anche questo, visto che la penalizzazione che arriverà lunedì ha come obiettivo quello di escludere i bianconeri dalle prossime coppe europee.

Anche i fedelissimi di Allegri adesso tentennano. Tremano. Si interrogano. Sarebbe giusto continuare con questo allenatore anche il prossimo anno? La domanda che tutti si fanno è questa, una domanda alla quale tutti hanno una risposta adesso: no, non è giusto. Serve un cambio di rotta decisivo, serve qualcosa che vada a dare uno scossone ad una squadra che adesso difficilmente riuscirà a trovare le motivazioni per chiudere un’annata balorda che più balorda non si può.

Allegri via, tutti chiedono l’esonero

Ovviamente la Juventus sui social dopo il finale di ieri sera ha pubblicato sul proprio finale quello che è stato il risultato. I commenti sono tutti “Allegri out”. Sì, andate a vedere, sono pochi gli altri. Pochissimi.

Allegri ha sicuramente un merito: aver difeso in tutti i modi la Juventus in questa stagione disastrosa ed essere riuscito a tenere a galla una squadra che avrebbe potuto affondare viste le continue notizie sulle penalizzazioni che arrivavano ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Ma nonostante questo la fiducia è finita, visto che un’altra stagione da zero titoli ormai è certezza. Serve una rifondazione. Con Max o senza? La risposta come detto è già arrivata.