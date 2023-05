Giuntoli alla Juventus, frenata improvvisa: così salta tutto

La Juventus aspetta ancora il suo direttore sportivo, ma c’è da valutare il verdetto: il motivo è svelato dal presidente De Laurentis.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, aspetta di capire cosa succederà con l’allenatore. E poi si farà il punto per il direttore sportivo, ormai, dichiarato obiettivo bianconero.

Infatti il patron del Napoli dovrà ancora far sapere dell’attuale direttore sportivo, Giuntoli, che, come sappiamo, è sempre più in orbita bianconera e con grandissima possibilità di diventare il prossimo direttore sportivo della Juventus ma quando? Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ bisognerà ancora aspettare, almeno fino a quando non ci sarà chiarezza sul futuro di Spalletti.

Giuntoli alla Juventus? C’è ancora da aspettare

Certamente il profilo del direttore sportivo è ciò che questa Juventus cerca. Capacità da vero top dirigente e acquisti decisamente importanti avvenuti con il club partenopeo che, infatti, hanno anche permesso il meritato scudetto di questa stagione. Acquisti che, i tifosi della Juventus, sperano possano essere replicati anche a Torino qualora, appunto, Giuntoli diventasse ufficialmente il nuovo DS.

Ma come anticipato poc’anzi, per il momento, la trattativa sarebbe ‘frenata’. Non si sarebbe ancora sbloccata la situazione legata a Giuntoli perché De Laurentiis ha come priorità quella di capire cosa accadrà con Spalletti e il DS, conoscendo l’attuale situazione, non forzerebbe attendendo, dunque, la prossima settimana quando ci sarà l’incontro chiarificatore in cui farà sapere chiaramente il pieno desiderio di andare a Torino, dove ci sarà una società ad aspettarlo con molto entusiasmo per il futuro.