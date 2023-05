Manovra stipendi Juventus: sanzione UFFICIALE

Manovra stipendi Juventus, in queste ore i bianconeri hanno ricevuto il provvedimento firmato da Chiné: nuove grane all’orizzonte.

In una giornata già di per sé assai complicata, in cui gli uomini di Massimiliano Allegri sono intenti a leccarsi le ferite per l’ennesima delusione europea, a turbare l’ambiente bianconero contribuisce la notizia di un nuovo deferimento.

In queste ore la Juventus ha ricevuto il provvedimento firmato dal procuratore federale Giuseppe Chiné, quello che riguarda il secondo filone di indagine sportiva. E quindi la cosiddetta manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette. Non solo caso plusvalenze, dunque. Alla società bianconera viene contestata la violazione dell’articolo 6. Chiné invece tira in ballo l’articolo 4, quello della lealtà sportiva, per quanto riguarda gli ormai ex dirigenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti e Stefano Braghin. Altre grane in arrivo per la Signora, insomma. Con il processo che dovrebbe avere luogo nel prossimo giugno.

Manovra stipendi Juventus, ci sarà un nuovo processo a giugno

Secondo la Gazzetta dello Sport, non tramonta del tutto l’ipotesi patteggiamento, neppure dopo la notizia dei deferimenti. Sì, è vero, non si è pervenuti ad un intesa ma stando a quanto riporta la Rosea rimane in ogni caso una strada percorribile.

La Juventus, a quanto pare, avrebbe “proposto” un’ammenda, per la Procura invece era comunque necessaria una penalizzazione: il risultato è che le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. Se ne riparlerà, a questo punto, dopo il processo in Corte d’Appello. Lunedì prossimo, intanto, toccherà alle plusvalenze. La Signora si prepara a fare i conti con una nuova sanzione in termini di punti. Che, con ogni probabilità, farà in modo che i bianconeri restino fuori dalla edizione della Champions League 2023-24. Il momento nero procede senza soluzioni di continuità presso il quartier generale della Continassa.