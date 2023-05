Retrocessione e penalizzazione: caos stipendi, tolgono anche quattro punti

Retrocessione e penalizzazione, il club non ha corrisposto ben cinque mensilità ai suoi dipendenti: ma c’è una “via di fuga”.

Svanito il sogno Europa League, a catalizzare le principali attenzioni del club bianconero da questo momento in poi saranno le vicende extra-campo. La “battaglia” sta infatti per spostarsi su un altro fronte, quello della giustizia sportiva. Il primo di una serie di appuntamenti cruciali è fissato per lunedì prossimo, quando la Corte d’Appello della Figc sarà chiamata a rimodulare la sanzione per il caso plusvalenze.

Tra pochi giorni, dunque, la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi con una classifica nuovamente stravolta. La pena, secondo la Procura federale, dovrà essere afflittiva, motivo per cui è assai probabile che i giudici faranno in modo che la Juventus non possa prendere parte alle prossime competizioni europee. Ma i guai non finiscono qui per la Signora. Nel pomeriggio è arrivata la notizia dei deferimenti per la cosiddetta “manovra stipendi”, legata al secondo filone di indagini. Nel mesi di giugno ci sarà un nuovo processo e non è da escludere che il club possa incappare in ulteriori sanzioni.

Retrocessione e penalizzazione, in casa Wigan piove sul bagnato

Non sono solamente i bianconeri, tuttavia, ad avere a che fare con questo tipo di problemi. Singolare è infatti la situazione in cui versa il Wigan, club che quest’anno ha militato in Championship, l’equivalente inglese della nostra Serie B.

La stagione dei Latics – questo il soprannome della squadra – si è conclusa con un’amara retrocessione in League One. Ma, oltre all’amarezza della perdita della categoria, il Wigan dovrà presto fare i conti con una penalizzazione di quattro punti, da scontare ovviamente nel prossimo campionato di League One. Il motivo è la mancata corresponsione di ben cinque mensilità ai calciatori. Come spiega il Daily Mail, la penalizzazione sarà sospesa per un anno e dovrebbe essere applicata solo se il patron Abdulrahman Al Jasmi non riuscisse a depositare un importo pari al 125% del salario mensile dei dipendenti.