“Tuchel a un passo dalla Juventus”: l’annuncio in tv è clamoroso

Arriva la bomba sulla panchina della Juventus: “Tuchel a un passo”. L’indiscrezione in diretta tv è clamorosa

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in forte dubbio, soprattutto dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia.

La Juventus non alzerà trofei anche quest’anno e l’eliminazione in Europa pesa molto, in quanto la finale avrebbe rappresentato un raggio di luce all’interno di una stagione sportivamente quasi tragica. Adesso la società dovrà programmare il futuro che potrebbe essere anche senza Allegri sulla panchina. I nomi per la nuova guida tecnica sono diversi ma spunta anche un retroscena piuttosto clamoroso su Thomas Tuchel, attuale allenatore del Bayern Monaco. Tuchel sarebbe stato molto vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus, prima del suo ritorno in Germania, sulla panchina del club bavarese. Il commentatore televisivo ed ex calciatore tedesco, Lothar Matthäus è intervenuto a ‘Goal e Spox’ sulla questione legata all’improvviso arrivo di Thomas Tuchel alla guida del Bayern Monaco.

Juventus, bomba per la panchina: “Tuchel era vicino ai bianconeri”

Matthaus ha lanciato una bomba clamorosa che riguarda proprio la Juventus: “Prima di firmare con il Bayern, Tuchel stava per essere coinvolto con la Juventus“.

Lothar Matthäus ha rivelato rivela dettagli sull’impegno di Thomas Tuchel. “Tuchel stava per trasferirsi alla Juventus -sostiene l’ex Inter- Tuchel era libero, il Bayern era nervoso e non credeva più in Nagelsmann al 100 per cento”. Il campione del mondo 1990 ha proseguito: “Non possono licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora”. Secondo Matthäus, la Juventus voleva assumere Tuchel per sostituire Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano ha ancora un contratto con i bianconeri fino al 2025 ma, secondo la bomba lanciata dal tedesco, la ‘Vecchia Signora’ aveva già contemplato la possibilità di scaricarlo prima del termine del suo contratto.

Tuttavia, come ha riferito l’ex calciatore tedesco, l’ex allenatore di Chelsea e Psg aveva contemplato anche l’ipotesi Tottenham al posto di Antonio Conte. Quando i campioni di Germania, però, si sono fatti avanti, Tuchel ha annullato l’incontro programmato con gli Spurs e ha firmato col Bayern, accantonando anche l’ipotesi Juventus.