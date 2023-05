Fiato sospeso Juventus, incontro Gravina-Ferrero: ecco cosa è successo

Fiato sospeso Juventus, incontro tra Gravina e Ferrero. Ecco quello che è successo ieri e che vede protagonista la società bianconera

Il nuovo deferimento ha portato di nuovo a fare previsioni. Come se fino al momento non ce ne fossero state altre. Dai quindici punti di penalizzazione, a quello che rischia la Vecchia Signora. Ma lunedì è vicino, e finalmente un poco di chiarezza verrà fatta.

Il nuovo deferimento ha detto comunque una cosa: la società non ha patteggiato. Oppure non è riuscita a trovare un accordo con la FIGC per un accordo. Questo non esclude ci possa essere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, visto che sicuramente si andrà per le lunghe, e questo vorrebbe dire almeno un terzo di sconto sulla possibile pena. Vedremo quello che succederà. In ogni caso, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Momblano, il club bianconero nella persona del presidente Ferrero avrebbe avuto un incontro con il presidente della FIGC Gravina. Non si sa se istituzionale o meno, il giornalista non è entrato nei dettagli perché ha spiegato di non averlo ancora capito dalle sue fonti. Ma un incrocio c’è stato. E chissà che non ci possano essere delle nuove notizie nel breve giro di posta. In ogni caso la situazione in casa Juve non è delle migliori. Assolutamente. Si parla di una seconda penalizzazione e soprattutto in questo momento anche di retrocessione. Sarà un’estate caldissima.