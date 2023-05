Colpo di grazia Ceferin: Juventus definitivamente fuori dalle Coppe

Arriva il colpo di grazia della UEFA nei confronti della Juventus: il piano di Aleksander Ceferin

Con l’eliminazione dall’Europa League di pochi giorni fa, per la Juventus sfuma l’ultima possibilità di alzare un trofeo in questa stagione.

Anche quest’anno i bianconeri chiuderanno l’annata senza titoli e non si giocheranno neppure la finale contro la Roma che, invece, affronterà il Siviglia a Budapest il 31 maggio. Un’altra delusione per la Juventus che certifica una stagione disastrosa, complici le vicissitudini extra-campo che hanno, inevitabilmente, condizionato tutto l’ambiente e i giocatori in campo. Adesso la società dovrà programmare la nuova stagione e il calciomercato estivo, ma deve anche considerare la questione legata alle plusvalenze e alla manovra stipendi. Sullo sfondo c’è sempre la pressione della Uefa, con il rischio di essere esclusi dalle coppe europee, a prescindere dal risultato che la squadra riuscirà a ottenere sul campo.

Juventus, colpo di grazia di Ceferin: fuori un anno dalle coppe europee

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin sarebbe pronto a dare il colpo di grazia alla Juventus, in merito alle irregolarità emerse in questi mesi.

Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb’, la Uefa potrebbe intervenire direttamente contro la Juventus, escludendola dalle competizioni europee per almeno un anno, qualora la Corte Federale d’Appello dovesse assegnare una penalizzazione non così influente. Nello specifico, la Uefa interverrebbe in caso di penalizzazione non abbastanza elevata da lasciare i bianconeri fuori dalle prime 4 posizioni della classifica. Si prospettano settimane molto calde per la Juventus che in campo dovrà consolidare e difendere il secondo posto in classifica; fuori dal campo, invece, cercherà di risolvere le questioni processuali. Il rischio di penalizzazione è ancora dietro l’angolo e la Uefa aspetta la decisione della Corte d’Appello per decidere in che direzione muoversi e quali misure adottare nei confronti della ‘Vecchia Signora’.