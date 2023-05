La Juventus ha già scelto l’erede di Allegri: “Avviati contatti intensi”

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno scelto l’erede di Massimiliano Allegri. Sarebbero già stati avviati dei contatti intensi tra le parti

Il futuro di Allegri, nonostante un contratto lungo e assai ricco, non è mai stati così in bilico. L’eliminazione dall’Europa League è una delusione troppo grossa da mandare giù in casa bianconera, tant’è che anche prima vi abbiamo spiegato che i rapporti con Calvo, Ceo della Juventus, iniziano a scricchiolare.

E la Juventus, l’erede del livornese, lo avrebbe già trovato. Sì, teniamo conto che il sogno di Giuntoli che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo sarebbe quello di portare a Torino Spalletti, ma senza dubbio il casting è aperto. E la bomba l’ha lanciata un paio di giorni fa Paolo Berlusconi, presidente onorario del Monza, che ha svelato come la società si sarebbe mossa per Palladino. Lo stesso allenatore – che ieri ha vinto in trasferta l’ennesima partita della propria stagione sul campo del Sassuolo – ha spiegato in conferenza stampa che non ha ricevuto nessuna chiamata. Ma le voci adesso importanti.

Calciomercato Juventus, contatti con Palladino

Secondo alcuni insider bianconeri infatti i contatti con Palladino, ex calciatore bianconero che ha debuttato in Serie A sulla panchina del Monza proprio contro la Juventus conquistando tre punti di platino per la sua squadra, sarebbero diventati incessanti.

Un cambio di passo significativo quindi per la prossima stagione, anche se ovviamente per ora tutto rimane in alto mare. Ci potranno anche essere colloqui continui, intensi, per valutare le situazioni e l’eventuale disponibilità, ma per adesso l’obiettivo è quello di difendersi dalle accuse e capire come andranno a finire i vari processi. Poi si lavorerà sul campo. Che è quello che interessa ai tifosi. Sperando di non dover ripartire come successo un poco di anni fa.