Triennale accettato: Giuntoli porta Spalletti alla Juventus

Triennale accettato, adesso Giuntoli aspetta solamente il via libera da parte di De Laurentiis: e potrebbe portarsi anche Spalletti

Nella tempesta che potrebbe impattare la Juventus nelle prossime settimane, c’è anche una notizia che forse si potrebbe vedere in maniera positiva. Ormai la trattativa che dovrebbe portare Giuntoli in bianconeri e nella sua fase finale. Si attende solamente una cosa.

Che non è di poco conto, a dire il vero: si attende solamente il via libera da parte del presidente del Napoli De Laurentiis che, così come riportato da Pedullà, per il momento ha voluto rinviare il summit con il direttore sportivo. Giuntoli ha avvertito per tempo il patron azzurro e crede che il suo ciclo in Campania sia finito nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Ormai si è ai titoli di coda – il diesse dovrebbe portare insieme a lui anche Pompilio e Stefanelli – e ha accettato, inoltre, quell’accordo triennali che la società bianconera gli ha messo sul piatto. Di dubbi quini non ce ne stanno più, si attende solamente l’ultimo ok.

Triennale accettato, Giuntoli si porta Spalletti

In casa Napoli c’è inoltre la sensazione di rivoluzione: le parole di De Laurentiis non lasciano spazio a chissà quali dubbi nemmeno sul futuro di Spalletti che ormai dovrebbe dire addio anche lui al club campano. E il sogno di Giuntoli, in attesa di capire il futuro di Allegri, sarebbe quello di portare il tecnico campione d’Italia insieme a lui alla Continassa.

Spalletti potrebbe avere delle offerte in Italia e magari anche all’estero, ma se dipendesse solamente dal nuovo direttore sportivo bianconero allora non ci sarebbero dubbi sulla scelta: lo porterebbe con lui dopo due anni in sintonia su tutto in questa nuova avventura in bianconero. Ma c’è il nodo Allegri da risolvere. Solamente dopo una decisione definita ci sarà anche in questo caso.